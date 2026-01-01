Soirée mariokart switch au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée mariokart switch au chat chouette

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Venez, manette en main, gagner la course pour notre tournoi mario kart sur Switch et remporter des bons d’chats

Participation 5€ manette personnelle recommandée

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come along, controller in hand, and win the race for our mario kart tournament on Switch and cat vouchers

Entry 5? personal controller recommended

