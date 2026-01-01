Soirée mariokart switch au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis
Soirée mariokart switch au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis samedi 24 janvier 2026.
Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Venez, manette en main, gagner la course pour notre tournoi mario kart sur Switch et remporter des bons d’chats
Participation 5€ manette personnelle recommandée
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come along, controller in hand, and win the race for our mario kart tournament on Switch and cat vouchers
Entry 5? personal controller recommended
