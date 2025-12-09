Informations pratiques

Reyssouze

Soirée marron

Grande rue Reyssouze Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Entrée donnant droit aux marrons et aux clémentines. Vente de tartine de fromage fort et de vin nouveau. Buvette.

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Grande rue Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34 cf.reyssouze@gmail.com

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English :

Admission includes chestnuts and clementines. Sale of strong cheese and new wine. Refreshment bar.

L’événement Soirée marron Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux