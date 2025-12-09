Soirée marron Reyssouze
samedi 7 novembre 2026 · Reyssouze
Informations pratiques
Reyssouze
Soirée marron
Grande rue Reyssouze Ain
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Entrée donnant droit aux marrons et aux clémentines. Vente de tartine de fromage fort et de vin nouveau. Buvette.
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Grande rue Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34 cf.reyssouze@gmail.com
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English :
Admission includes chestnuts and clementines. Sale of strong cheese and new wine. Refreshment bar.
L’événement Soirée marron Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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