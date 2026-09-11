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Soirée mensuelle Jeux Allez on joue ! Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries Hurigny

vendredi 11 septembre 2026 · Cour intérieure du Château d'Hurigny Salle des Ecuries · Hurigny

Soirée mensuelle Jeux Allez on joue ! Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries Hurigny

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cour intérieure du Château d'Hurigny Salle des Ecuries
Adresse
87 Rue des Verchères
Ville
71870 Hurigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Hurigny

Soirée mensuelle Jeux Allez on joue !

Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries 87 Rue des Verchères Hurigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-11-13 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13

Venez jouer, dès 12 ans, seul ou accompagné, dans une ambiance conviviale autour de différents types de jeux bluff, stratégie, dextérité, rapidité, mémoire, observation, imagination, coopération, de cartes ou de plateau…
Un moment pour (re)découvrir des pépites ludiques et se faire plaisir en toute décontraction !
Rendez-vous le 2ème vendredi du mois.
1ère participation gratuite, puis adhésion à l’association.   .

Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries 87 Rue des Verchères Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 86 52 58  contact@allezonjoue.org

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English : Soirée mensuelle Jeux Allez on joue !

L’événement Soirée mensuelle Jeux Allez on joue ! Hurigny a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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