SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX Faugères
SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX Faugères jeudi 30 avril 2026.
Faugères
SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX
Route de Bédarieux Faugères Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Envie de découvrir de nouvelles saveurs et de passer un moment convivial ?
Rejoins-nous pour une soirée dégustation autour des cocktails et des spiritueux à 19h30 au caveau Vilavigne !
Envie de découvrir de nouvelles saveurs et de passer un moment convivial ?
Rejoins-nous pour une soirée dégustation autour des cocktails et des spiritueux à 19h30 au caveau Vilavigne ! .
Route de Bédarieux Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to discover new flavors and spend some quality time together?
Join us for an evening of tasting cocktails and spirits at 7.30pm at the Vilavigne cellar!
L’événement SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX Faugères a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Faugères (Hérault)
- BOUCLE CYCLO N°17 LES MAGNIFIQUES ROUTES DE FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE TOUR EN FAUGERES GR® DE PAYS MINERVOIS, SAINT-CHINIAN, FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- OENORANDO® NATURE ET CULTURE À FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères 5 mai 2026
- SOIRÉE DÎNER CONCERT LIVE Faugères 7 mai 2026