Faugères

SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX

Route de Bédarieux Faugères Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Envie de découvrir de nouvelles saveurs et de passer un moment convivial ?

Rejoins-nous pour une soirée dégustation autour des cocktails et des spiritueux à 19h30 au caveau Vilavigne !

Envie de découvrir de nouvelles saveurs et de passer un moment convivial ?

Rejoins-nous pour une soirée dégustation autour des cocktails et des spiritueux à 19h30 au caveau Vilavigne ! .

Route de Bédarieux Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr

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English :

Want to discover new flavors and spend some quality time together?

Join us for an evening of tasting cocktails and spirits at 7.30pm at the Vilavigne cellar!

L’événement SOIRÉE MIXOLOGIE & SPIRITUEUX Faugères a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT AVANT-MONTS