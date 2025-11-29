Soirée Montagnarde à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre
Soirée Montagnarde à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre lundi 16 février 2026.
Soirée Montagnarde
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Cet hiver, vivez nos 5 soirées raclette à L’Étape du Berger montée nocturne après la fermeture des pistes, menu spécial raclette et ambiance festive avec musique live.
Places limitées réservation obligatoire sur notre site !
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com
This winter, experience our 5 raclette evenings at L?Étape du Berger: night-time ascent after the slopes have closed, special raclette menu and festive atmosphere with live music.
Places are limited: please book online!
L’événement Soirée Montagnarde Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65