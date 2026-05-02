Soirée Montségurienne – Témoignages de Faydits et de Cathares au Musée de Montségur – Contes d’Occitanie – Concert de Fontanet, Musée historique et archéologique de Montségur, Montségur

Soirée Montségurienne – Témoignages de Faydits et de Cathares au Musée de Montségur – Contes d’Occitanie – Concert de Fontanet Samedi 23 mai, 18h00 Musée historique et archéologique de Montségur Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

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Le musée de Montségur, classé Musée de France, est un joyau unique grâce à son riche mobilier archéologique, témoin de la vie quotidienne d’un castrum médiéval. Pour la période allant du XIIᵉ à la fin du XIIIᵉ siècle, rares sont les sites authentiquement cathares mis au jour par l’archéologie. Montségur demeure ainsi le lieu emblématique du village occitan médiéval acquis à la foi cathare. De nombreux objets exposés portent encore la mémoire de ce passé.

Pour la Nuit des Musées, le musée ouvrira ses portes gratuitement. Une visite commentée sera organisée à partir de Témoignages de Faydits et de Cathares qui donneront vie aux pièces exposées.

Cette visite sera suivie par des Contes d’Occitanie et un concert de Fontanet dans l’Eglise de Montségur, autre petit bijou du village. Rarement ouverte aux visiteurs, l’Eglise de la Nativité Notre Dame prêtera son acoustique pour faire vibrer la langue occitane à ceux qui voudront bien l’entendre ! Benvenguts !

Musée historique et archéologique de Montségur 32 rue du village 09300 Montségur Montségur 09300 Ariège Occitanie 05 61 01 10 27 https://www.montsegur.fr/ [{« link »: « https://www.montsegur.fr/ »}] Le musée de Montségur, classé Musée de France, est un joyau unique grâce à son riche mobilier archéologique, témoin de la vie quotidienne d’un castrum médiéval. Pour la période allant du XIIᵉ à la fin du XIIIᵉ siècle, rares sont les sites authentiquement cathares mis au jour par l’archéologie. Montségur demeure ainsi le lieu emblématique du village occitan médiéval acquis à la foi cathare. De nombreux objets exposés portent encore la mémoire de ce passé.

Le musée présente plus de 40 ans de fouilles menées sur la montagne, couvrant principalement la période cathare du XIIIᵉ siècle, mais aussi d’autres occupations du site, du Néolithique jusqu’au XVIᵉ siècle. Sa particularité est de transmettre le témoignage de la vie quotidienne d’hommes et de femmes ayant vécu là-haut, dans la foi, le travail et la solidarité.

Ciseaux, dés à coudre, alênes, lampes à huile, clés ou outils : certains de ces objets ont peut-être appartenu à des parfaits et parfaites cathares. Après avoir traversé les siècles, ils demeurent aujourd’hui des témoins émouvants de cette histoire humaine et spirituelle. Deux parkings gratuits sont à proximité (P1 et P2).

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© Musée de Montségur