Soirée moule frite Le village des meuniers Dompierre-les-Ormes samedi 20 juin 2026.

Dompierre-les-Ormes

Soirée moule frite

Le village des meuniers 344 Rue du Stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le restaurant du camping Le Village des Meuniers vous propose une soirée moule frite.

L’inscription avant le 18 juin est obligatoire.

Menu enfant nuggets de poulet ou de poisson accompagnée de frite.

Venez passer une soirée conviviale et gourmande au restaurant du camping ! .

Le village des meuniers 344 Rue du Stade Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 85 82 99

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English : Soirée moule frite

L’événement Soirée moule frite Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III