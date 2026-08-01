Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Soirée moules frites

Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée moules frites. Tarif: 20€. Enfants (jusqu’à 10 ans): 9€. Gratuit -4 ans. Places limitées. Inscriptions avant le 24 août.

Soirée moules frites. Tarif: 20€. Enfants (jusqu’à 10 ans): 9€. Gratuit -4 ans. Places limitées. Inscriptions avant le 24 août. .

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 00 65 60

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English : Soirée moules frites

Mussels and fries night. Price: 20?. Children (up to age 10): 9?. Free for children under 4. Limited seating. Register by August 24.

L’événement Soirée moules frites Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne