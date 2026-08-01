Soirée moules frites Brantôme en Périgord
samedi 29 août 2026 · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Soirée moules frites
Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Soirée moules frites. Tarif: 20€. Enfants (jusqu’à 10 ans): 9€. Gratuit -4 ans. Places limitées. Inscriptions avant le 24 août.
Soirée moules frites. Tarif: 20€. Enfants (jusqu’à 10 ans): 9€. Gratuit -4 ans. Places limitées. Inscriptions avant le 24 août. .
Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 00 65 60
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English : Soirée moules frites
Mussels and fries night. Price: 20?. Children (up to age 10): 9?. Free for children under 4. Limited seating. Register by August 24.
L’événement Soirée moules frites Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne
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