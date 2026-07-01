AGENDA · Colombiès
Soirée moules-frites Colombiès
vendredi 24 juillet 2026 · Colombiès
Informations pratiques
Colombiès
Soirée moules-frites
17 rue du Pré Grand Colombiès Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
– de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée spéciale moules frites au St Claude, réservation par téléphone.
9 .
17 rue du Pré Grand Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 13 56
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English :
Special mussels and fries night at St. Claude; reservations by phone.
L’événement Soirée moules-frites Colombiès a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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