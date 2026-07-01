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Soirée moules-frites Colombiès

vendredi 24 juillet 2026 · Colombiès

Soirée moules-frites Colombiès

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
17 rue du Pré Grand
Ville
12240 Colombiès
Département
Aveyron
Tarif
9 Tarif enfant - de 12 ans

Colombiès

Soirée moules-frites

17 rue du Pré Grand Colombiès Aveyron

Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée spéciale moules frites au St Claude, réservation par téléphone.
9  .

17 rue du Pré Grand Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 13 56 

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English :

Special mussels and fries night at St. Claude; reservations by phone.

L’événement Soirée moules-frites Colombiès a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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