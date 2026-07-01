Informations pratiques

Colombiès

Soirée moules-frites

17 rue du Pré Grand Colombiès Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée spéciale moules frites au St Claude, réservation par téléphone.

9 .

17 rue du Pré Grand Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 13 56

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English :

Special mussels and fries night at St. Claude; reservations by phone.

L’événement Soirée moules-frites Colombiès a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)