Soirée Moules Frites Sous le préau de la Pêcherie Damvix
vendredi 14 août 2026 · Sous le préau de la Pêcherie · Damvix
Informations pratiques
Damvix
Soirée Moules Frites
Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée Moules Frites
Thème Années 80
Repas adulte 18€ Repas enfant 12 ans 6€
Planche apéro de 5€ à 10€
Carte bancaire accepté
Réservations avant le 10 août 2026
Organisé par la société de chasse Saint Hubert .
Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 18 16 69
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English :
Mussels and chips evening
L’événement Soirée Moules Frites Damvix a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin