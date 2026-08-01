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AGENDA · Damvix

Soirée Moules Frites Sous le préau de la Pêcherie Damvix

vendredi 14 août 2026 · Sous le préau de la Pêcherie · Damvix

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Sous le préau de la Pêcherie
Adresse
La Pêcherie
Ville
85420 Damvix
Département
Vendée
Tarif

Damvix

Soirée Moules Frites

Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée Moules Frites
Thème Années 80

Repas adulte 18€ Repas enfant 12 ans 6€

Planche apéro de 5€ à 10€

Carte bancaire accepté

Réservations avant le 10 août 2026

Organisé par la société de chasse Saint Hubert   .

Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 18 16 69 

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English :

Mussels and chips evening

L’événement Soirée Moules Frites Damvix a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin