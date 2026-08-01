Soirée Moules Frites Sous le préau de la Pêcherie Damvix

vendredi 14 août 2026 · Sous le préau de la Pêcherie · Damvix

Informations pratiques

Damvix

Soirée Moules Frites

Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée Moules Frites

Thème Années 80

Repas adulte 18€ Repas enfant 12 ans 6€

Planche apéro de 5€ à 10€

Carte bancaire accepté

Réservations avant le 10 août 2026

Organisé par la société de chasse Saint Hubert .

Sous le préau de la Pêcherie La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 18 16 69

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English :

Mussels and chips evening

L’événement Soirée Moules Frites Damvix a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin