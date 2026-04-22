Soirée moules frites de Lunan Lunan
Soirée moules frites de Lunan Lunan vendredi 3 juillet 2026.
Lunan
Soirée moules frites de Lunan
le bourg, cours de l’école Lunan Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le village de Lunan vous convie à une soirée festive avec un repas moules frites au son du groupe Potofeu ! Venez nombreux partager ce moment de fête !
Le village de Lunan vous convie à une soirée festive avec un repas moules frites au son du groupe Potofeu ! Venez nombreux partager ce moment de fête !
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le bourg, cours de l’école Lunan 46100 Lot Occitanie +33 6 63 18 80 11 comite-lunan@outlook.fr
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English :
The village of Lunan invites you to a festive evening with a mussels and French fries meal to the sound of the Potofeu band! We look forward to seeing you there!
L’événement Soirée moules frites de Lunan Lunan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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