AGENDA · Essouvert
Soirée Moules-Frites Essouvert
vendredi 14 août 2026 · Essouvert
Informations pratiques
Essouvert
Soirée Moules-Frites
26 rue des écoles Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Envie de passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous le vendredi 14 août à partir de 19h00 pour notre grande soirée Moules-Frites !
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26 rue des écoles Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 91 94 54
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L’événement Soirée Moules-Frites Essouvert a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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