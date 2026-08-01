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AGENDA · Essouvert

Soirée Moules-Frites Essouvert

vendredi 14 août 2026 · Essouvert

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
26 rue des écoles
Ville
17400 Essouvert
Département
Charente-Maritime
Tarif
22 22 22

Essouvert

Soirée Moules-Frites

26 rue des écoles Essouvert Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Envie de passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous le vendredi 14 août à partir de 19h00 pour notre grande soirée Moules-Frites !
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26 rue des écoles Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 91 94 54 

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L’événement Soirée Moules-Frites Essouvert a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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