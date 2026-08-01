Informations pratiques

Essouvert

Soirée Moules-Frites

26 rue des écoles Essouvert Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Envie de passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous le vendredi 14 août à partir de 19h00 pour notre grande soirée Moules-Frites !

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26 rue des écoles Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 91 94 54

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English :

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L’événement Soirée Moules-Frites Essouvert a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge