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Soirée moules-frites et feu d’artifice Salle Jean de Beaumanoir Évran

Soirée moules-frites et feu d’artifice Salle Jean de Beaumanoir Évran mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Salle Jean de Beaumanoir
Adresse
25 Rue de Haute Rive
Ville
22630 Évran
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Évran

Soirée moules-frites et feu d’artifice

Salle Jean de Beaumanoir 25 Rue de Haute Rive Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Soirée moules-frites / jambon-frites sur réservation en cliquant sur réserver ou au Carrefour contact d’Evran
23h Feu d’artifice
Bal populaire   .

Salle Jean de Beaumanoir 25 Rue de Haute Rive Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 40 33 

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English :

L’événement Soirée moules-frites et feu d’artifice Évran a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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