Soirée moules-frites et feu d’artifice Salle Jean de Beaumanoir Évran
Soirée moules-frites et feu d’artifice Salle Jean de Beaumanoir Évran mardi 14 juillet 2026.
Évran
Soirée moules-frites et feu d’artifice
Salle Jean de Beaumanoir 25 Rue de Haute Rive Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée moules-frites / jambon-frites sur réservation en cliquant sur réserver ou au Carrefour contact d’Evran
23h Feu d’artifice
Bal populaire .
Salle Jean de Beaumanoir 25 Rue de Haute Rive Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 40 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée moules-frites et feu d’artifice Évran a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Évran (Côtes-d'Armor)
- Initiation à la pêche aux leurres Rue de Haute-Rive Évran 28 juillet 2026
- Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Près de la salle Beaumanoir Évran 28 juillet 2026
- Initiation à la pêche aux leurres Rue de Haute-Rive Évran 28 juillet 2026
- Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Près de la salle Beaumanoir Évran 18 août 2026
- Initiation à la pêche aux leurres Rue de Haute-Rive Évran 18 août 2026