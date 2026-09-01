Soirée Moules Frites et paella Salle Victorin Michel Ceintrey

Informations pratiques

Ceintrey

Soirée Moules Frites et paella

Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-07

Le Foyer Rural de Ceintrey organise une soirée moules-frites.

Sur réservation avant le 16 septembre.

Ainsi qu’une soirée paëlla, sur réservation avant le 23 octobre.

Salle Victorin MichelTout public

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Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Foyer Rural de Ceintrey is hosting a mussels-and-fries night.

Reservations must be made by September 16.

There will also be a paella night; reservations must be made by October 23.

Victorin Michel Hall

L’événement Soirée Moules Frites et paella Ceintrey a été mis à jour le 2026-08-17 par OT DU PAYS DU SAINTOIS