Soirée Moules Frites et paella Salle Victorin Michel Ceintrey
samedi 26 septembre 2026 · Salle Victorin Michel · Ceintrey
Informations pratiques
Ceintrey
Soirée Moules Frites et paella
Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-07
Le Foyer Rural de Ceintrey organise une soirée moules-frites.
Sur réservation avant le 16 septembre.
Ainsi qu’une soirée paëlla, sur réservation avant le 23 octobre.
Salle Victorin MichelTout public
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Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The Foyer Rural de Ceintrey is hosting a mussels-and-fries night.
Reservations must be made by September 16.
There will also be a paella night; reservations must be made by October 23.
Victorin Michel Hall
L’événement Soirée Moules Frites et paella Ceintrey a été mis à jour le 2026-08-17 par OT DU PAYS DU SAINTOIS