Soirée moules frites Eugénie-les-Bains

Sous les chapiteaux Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Soirée moules/frites organisée par l’amicale des Sources
Au menu jambon melon, moules frites, glace , 1 verre de vin
15€
8€ -12 ans
Réservation 05 58 71 64 7 0   .

Sous les chapiteaux Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

