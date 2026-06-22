Informations pratiques

Fals

Soirée moules frites

Salle des fêtes de Fals Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night.

Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night. .

Salle des fêtes de Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 47 58 33

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English : Soirée moules frites

The Fals Sister City Committee is hosting a mussels and fries dinner at the Fals Salle des Fêtes starting at 8:00 p.m., followed by a Podium Bra’thom Night dance party.

L’événement Soirée moules frites Fals a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Agen