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AGENDA · Fals

Soirée moules frites Fals

samedi 11 juillet 2026 · Fals

Soirée moules frites Fals

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes de Fals
Ville
47220 Fals
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Fals

Soirée moules frites

Salle des fêtes de Fals Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night.
Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night.   .

Salle des fêtes de Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 47 58 33 

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English : Soirée moules frites

The Fals Sister City Committee is hosting a mussels and fries dinner at the Fals Salle des Fêtes starting at 8:00 p.m., followed by a Podium Bra’thom Night dance party.

L’événement Soirée moules frites Fals a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Agen