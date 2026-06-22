Soirée moules frites Fals
samedi 11 juillet 2026 · Fals
Informations pratiques
Fals
Soirée moules frites
Salle des fêtes de Fals Fals Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night.
Le comité de Jumelage de Fals organise une soirée moules / frites à la Salle des fêtes de Fals à partir de 20h suivi d’une soirée dansante Podium Bra’thom Night. .
Salle des fêtes de Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 47 58 33
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English : Soirée moules frites
The Fals Sister City Committee is hosting a mussels and fries dinner at the Fals Salle des Fêtes starting at 8:00 p.m., followed by a Podium Bra’thom Night dance party.
L’événement Soirée moules frites Fals a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Agen