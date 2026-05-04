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Soirée Moules-Frites Gaas

Soirée Moules-Frites Gaas

Soirée Moules-Frites Gaas samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle de Forsans

Ville : 40350 Gaas

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Gaas

Soirée Moules-Frites

Salle de Forsans Gaas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée Moules-Frites le samedi 6 juin à 20h00 à la salle de Forsans.
10€ le repas
Vente de pâtisseries par la classe 2028
Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou au 06 40 36 14 55
Entre amis, en famille, venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive !
Soirée Moules-Frites le samedi 6 juin à 20h00 à la salle de Forsans.
10€ le repas
Vente de pâtisseries par la classe 2028
Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou au 06 40 36 14 55
Entre amis, en famille, venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive !   .

Salle de Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 36 14 55 

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English : Soirée Moules-Frites

Moules-Frites evening on Saturday June 6 at 8:00 pm at the Salle de Forsans.
10? per meal
Bake sale by class 2028
Book now: via the QR code on the poster or on 06 40 36 14 55
With friends or family, come and enjoy a warm and festive evening!

L’événement Soirée Moules-Frites Gaas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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