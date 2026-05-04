Soirée Moules-Frites Gaas
Soirée Moules-Frites Gaas samedi 6 juin 2026.
Gaas
Soirée Moules-Frites
Salle de Forsans Gaas Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée Moules-Frites le samedi 6 juin à 20h00 à la salle de Forsans.
10€ le repas
Vente de pâtisseries par la classe 2028
Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou au 06 40 36 14 55
Entre amis, en famille, venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive !
Soirée Moules-Frites le samedi 6 juin à 20h00 à la salle de Forsans.
10€ le repas
Vente de pâtisseries par la classe 2028
Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou au 06 40 36 14 55
Entre amis, en famille, venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive ! .
Salle de Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 36 14 55
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English : Soirée Moules-Frites
Moules-Frites evening on Saturday June 6 at 8:00 pm at the Salle de Forsans.
10? per meal
Bake sale by class 2028
Book now: via the QR code on the poster or on 06 40 36 14 55
With friends or family, come and enjoy a warm and festive evening!
L’événement Soirée Moules-Frites Gaas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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