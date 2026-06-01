Soirée moules frites Salle des fêtes Labatut-Rivière
Soirée moules frites Salle des fêtes Labatut-Rivière samedi 27 juin 2026.
Labatut-Rivière
Soirée moules frites
Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Labatut-Rivière se met en scène pour une soirée conviviale organisée par le comité des fêtes. L’événement, propice à la rencontre et à la bonne humeur, réunit habitants et visiteurs autour d’un programme simple et accessible, sans prétention mais avec une touche festive.
Le programme de la soirée
– 19h30 repas moules frites, fromage, tarte aux fruits.
– Diffusion de la finale du top 14, afin de partager la fête autour du rugby et des discussions entre amis.
– Animation musicale tout au long de la soirée, des notes de musique accompagneront les convives pour assurer une ambiance chaleureuse et rythmée.
Réservation conseillée.
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Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 97 81 88
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English :
Labatut-Rivière takes center stage for a fun-filled evening organized by the festival committee. The event, designed to foster socializing and good cheer, brings together residents and visitors for a simple, accessible program—unpretentious yet with a festive touch.
The evening’s program
– 7:30 p.m. dinner: mussels and fries, cheese, fruit tart.
– Live broadcast of the Top 14 final, so everyone can share in the celebration of rugby and enjoy conversations with friends.
– Live music: Throughout the evening, music will accompany guests to create a warm and lively atmosphere.
Reservations are recommended.
L’événement Soirée moules frites Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65