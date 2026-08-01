Soirée moules frites Bar des Forges Taizé-Aizie

Informations pratiques

Taizé-Aizie

Soirée moules frites

Bar des Forges 1, les Forges Taizé-Aizie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

.

Bar des Forges 1, les Forges Taizé-Aizie 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 77 39 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée moules frites Taizé-Aizie a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente