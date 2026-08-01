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AGENDA · Taizé-Aizie

Soirée moules frites Bar des Forges Taizé-Aizie

vendredi 21 août 2026 · Bar des Forges · Taizé-Aizie

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar des Forges
Adresse
1, les Forges
Ville
16700 Taizé-Aizie
Département
Charente
Tarif

Taizé-Aizie

Soirée moules frites

Bar des Forges 1, les Forges Taizé-Aizie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

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Bar des Forges 1, les Forges Taizé-Aizie 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 77 39 74 

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English :

L’événement Soirée moules frites Taizé-Aizie a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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