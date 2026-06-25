Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac
Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac jeudi 30 juillet 2026.
Orniac
Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac
Eglise Orniac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L'association Rencontre et Partage organise un concert de guitares avec le groupe Agua e Vinho
L'association Rencontre et Partage organise un concert de guitares avec le groupe Agua e Vinho. Duo de guitares avec Régis Daniel et Pierre Millan Trescases.
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Eglise Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 73 90 76 55
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English :
The Rencontre et Partage association is organizing a guitar concert featuring the band Agua e Vinho
L’événement Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Labastide-Murat