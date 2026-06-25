UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac

Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac

Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
46330 Orniac
Département
Lot
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
10 10 Général

Orniac

Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac

Eglise Orniac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

L'association Rencontre et Partage organise un concert de guitares avec le groupe Agua e Vinho

L'association Rencontre et Partage organise un concert de guitares avec le groupe Agua e Vinho. Duo de guitares avec Régis Daniel et Pierre Millan Trescases.

  .

Eglise Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 73 90 76 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rencontre et Partage association is organizing a guitar concert featuring the band Agua e Vinho

L’événement Soirée Musicale à l’Eglise d’Orniac Orniac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Labastide-Murat