Lunay

Soirée musicale à Lunay

La Mézière Lunay Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert, buffet et promenade patrimoniale 2026

Soirée musicale à Lunay. Après l’accueil par les trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon-Vendôme, le quintette Les Archets du Loir , composé de musiciens des orchestres Radio-France de Paris, Tours et Île-de-France, nous fera découvrir des œuvres emblématiques du répertoire baroque et classique, de Bach à Vivaldi en passant par Mozart. Le concert sera suivi du traditionnel buffet aux chandelles, un moment convivial dans le parc du château, spécialement illuminé pour l’occasion.

Niché au cœur d’un écrin de verdure, le château de la Mézière séduit par son charme intimiste. 15 .

La Mézière Lunay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 99 79 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert, buffet and heritage walk 2026

L’événement Soirée musicale à Lunay Lunay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois