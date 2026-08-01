Soirée musicale Arbillons Restaurant Les Arbillons Restaurant Signature Larochette Bourgvilain

Informations pratiques

Bourgvilain

Soirée musicale Arbillons Restaurant

Les Arbillons Restaurant Signature Larochette 110 Route des Enceints. Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Vous aviez beaucoup apprécié notre première soirée musicale…

Alors, on renouvelle l’expérience.

Cette fois-ci, retrouvez le duo Back and Chords, duo pop acoustique revisitant la chanson française et anglo-saxonne aux influences jazz et pop rock.

Vendredi 21 août, à 19 h aux Arbillons Restaurant.

Réservations au 03 85 50 81 73 ou à contact@les-arbillons-restaurant.com .

Les Arbillons Restaurant Signature Larochette 110 Route des Enceints. Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 81 73 contact@les-arbillons-restaurant.com

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English :

L’événement Soirée musicale Arbillons Restaurant Bourgvilain a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)