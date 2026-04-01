Artagnan

Soirée musicale

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Amicale d’Artagnan présente sa soirée Musique & Calories .

Oyana Trio débarque pour vous en mettre plein les oreilles et vous faire vibrer au rythme de leur musique ️

LE CONCEPT

18h30 On arrive, on prend une mousse (ou un jus) et on commence à dodiner de la tête.

Côté Scène Le talent du Oyana Trio. C’est beau, c’est live, et c’est pour vous.

Côté Portefeuille L’entrée est GRATUITE ! Mais comme les musiciens ne se nourrissent pas exclusivement d’applaudissements, on sort un petit billet pour le chapeau

LE KIT DE SURVIE

Parce qu’écouter de la musique, ça creuse, notre équipe de choc vous prépare

L’Américain (le seul, l’unique).

Des Saucisses qui chantent presque aussi bien que le groupe.

Des Frites… beaucoup de frites.

Une Buvette pour lubrifier vos cordes vocales.

Ramenez vos potes, votre bonne humeur et votre appétit ⚔️

Notre devise pour la soirée ? Un Américain dans chaque main, et la musique dans le cœur

.

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14 artagnan.cne@wanadoo.fr

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English :

L’Amicale d’Artagnan presents its Music & Calories evening.

Oyana Trio will be there to fill your ears and make you vibrate to the rhythm of their music???

? THE CONCEPT

6.30pm: Arrive, grab a froth (or juice) and start nodding.

Côté Scène: The talent of the Oyana Trio. It’s beautiful, it’s live, and it’s for you.

For your wallet: Admission is FREE! But as the musicians don’t live on applause alone, let’s get a ticket for the hat ?

? SURVIVAL KIT:

Because listening to music digs deep, our crack team is ready for you:

The American (the one and only).

Sausages that sing almost as well as the band.

French fries… lots of them.

A Buvette to lubricate your vocal chords.

Bring your mates, your good mood and your appetite…??

Our motto for the evening? An American in each hand, and music in the heart

L’événement Soirée musicale Artagnan a été mis à jour le 2026-04-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65