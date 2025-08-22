Soirée musicale au Vallon des Auffes Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Soirée musicale au Vallon des Auffes

Samedi 1er août 2026 de 19h à 23h.

Annulation de la date du 25 juillet -> report au 1er août. Vallon des Auffes Port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le CIQ Vallon des Auffes Corniche organise une soirée musicale gratuite animée par le groupe Groowin Democracy.

Modification de la date, report au mois d’août

Modification de la date, report au mois d’août !



Groovin’ Democracy est un groupe mêlant rock, pop, funk et variétés françaises et internationales. Quatre musiciens passionnés pour un show live plein d’énergie, de groove et d’ambiance.



La soirée se déroule de 19h à 23h au port du Vallon une buvette est disponible sur place avec sandwichs et boissons. .

Vallon des Auffes Port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eventsvallondesauffes@orange.fr

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English :

The CIQ Vallon des Auffes Corniche is organizing a free musical evening featuring the band Groowin Democracy.

Date change: postponed to August

L’événement Soirée musicale au Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille