Soirée musicale avec l’école de musique, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages

Soirée musicale avec l’école de musique Samedi 23 mai, 19h00 Musée Jules Desbois Maine-et-Loire

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Soirée musicale avec l’école de musique de Baugeois Vallée

L’école de musique de baugeois vallée vous présente un programme exceptionnel à l’occasion de la nuit des musées, flûte, harpe et piano viendront enchanter les salles du musée lors de 3 séances de 30 minutes. Découvrez les œuvres de Jules Desbois et l’exposition Orphée lors d’une déambulation musicale.

Gratuit – Séances à 19h, 20h et 21h – sur réservation

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33255710019 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-jules-desbois [{« type »: « phone », « value »: « 0255710019 »}, {« type »: « email », « value »: « info@3museesinsolitesenanjou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627826826 »}] Au fil des 7 salles du musée, de la mythologie à la Grande Guerre, des arts décoratifs aux sculptures monumentales, une centaine de sculptures empreintes de réalisme, témoignent du remarquable talent de praticien de Jules Desbois et illustrent son sens aigu de la matière. Parcourir le musée, c’est aussi découvrir les échanges artistiques de l’artiste avec ses amis, dont le plus célèbre est Auguste Rodin.

Soirée musicale avec l’école de musique de Baugeois Vallée

©DAMM49