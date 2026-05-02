Stage Créativité et Bien-être à Genneteil Genneteil Noyant-Villages

Noyant-Villages

Stage Créativité et Bien-être à Genneteil

Genneteil 1 Rue des Lavandières Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 300 – 300 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

Stage Créativité et Bien-être à Genneteil

Et si vous vous accordiez une vraie parenthèse, un moment pour respirer, relâcher la pression et retrouver votre énergie ?

Ce stage de 3 jours permettra de vous approprier des techniques et des outils de la sophrologie pour faire face aux tracas de l’année, vous relaxer, vous étirer en conscience, respirer avec la sophro-mouvement, exprimer et explorer vos envies et vos besoins avec les jeux du Journal Créatif (le matériel est fourni).

Nos stages sont aussi l’occasion de prendre réellement le temps, de partager des expériences, d’échanger, mais également de découvrir des recettes végétariennes lors des déjeuners.

Accessible à tous, sans prérequis artistiques et physiques .

Genneteil 1 Rue des Lavandières Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 03 08 96 histoiredeblog@gmail.com

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English :

Creativity and well-being workshop in Genneteil

L’événement Stage Créativité et Bien-être à Genneteil Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert