Stage Créativité et Bien-être à Genneteil Genneteil Noyant-Villages
Stage Créativité et Bien-être à Genneteil Genneteil Noyant-Villages samedi 25 juillet 2026.
Noyant-Villages
Stage Créativité et Bien-être à Genneteil
Genneteil 1 Rue des Lavandières Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : 300 – 300 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
Stage Créativité et Bien-être à Genneteil
Et si vous vous accordiez une vraie parenthèse, un moment pour respirer, relâcher la pression et retrouver votre énergie ?
Ce stage de 3 jours permettra de vous approprier des techniques et des outils de la sophrologie pour faire face aux tracas de l’année, vous relaxer, vous étirer en conscience, respirer avec la sophro-mouvement, exprimer et explorer vos envies et vos besoins avec les jeux du Journal Créatif (le matériel est fourni).
Nos stages sont aussi l’occasion de prendre réellement le temps, de partager des expériences, d’échanger, mais également de découvrir des recettes végétariennes lors des déjeuners.
Accessible à tous, sans prérequis artistiques et physiques .
Genneteil 1 Rue des Lavandières Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 03 08 96 histoiredeblog@gmail.com
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English :
Creativity and well-being workshop in Genneteil
L’événement Stage Créativité et Bien-être à Genneteil Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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