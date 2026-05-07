Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Noyant-Villages

Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pinsa

Sculptures monumentales, art décoratif ou encore portrait, découvrez l’œuvre de Jules Desbois à l’occasion des journées du patrimoine et rencontrez Orphée, l’œuvre de jeunesse inédite du sculpteur. .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

4 workshops in the visitors’ gallery at the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pinsa

L’événement Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert