Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages
Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages samedi 19 septembre 2026.
Noyant-Villages
Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pinsa
Sculptures monumentales, art décoratif ou encore portrait, découvrez l’œuvre de Jules Desbois à l’occasion des journées du patrimoine et rencontrez Orphée, l’œuvre de jeunesse inédite du sculpteur. .
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
4 workshops in the visitors’ gallery at the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pinsa
L’événement Journées Européenne du Patrimoine au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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