Découverte du manoir de la Calvinière, La Calvinière, Noyant-Villages
samedi 19 septembre 2026 · La Calvinière · Noyant-Villages
Informations pratiques
Découverte du manoir de la Calvinière 19 et 20 septembre La Calvinière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte du manoir de la Calvinière et de ses dépendances. Accueil par les propriétaires qui présentent les édifices, leur histoire et les travaux de restauration engagés depuis 15 ans. Visite libre des extérieurs.
La Calvinière 662 chemin de la Calvinière 49490 Noyant Villages Noyant-Villages 49490 Auverse Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 82 23 39 Manoir du XVIIIème siècle et ses dépendances: Orangerie, Fuie et Communs. Visite des extérieurs. Accueil par les propriétaires. Accès gratuit
Découverte du manoir de la Calvinière et de ses dépendances. Accueil par les propriétaires qui présentent les édifices, leur histoire et les travaux de restauration engagés depuis 15 ans. Visite des…
marion julien©
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