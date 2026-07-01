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Visite guidée du manoir de la Roche-Hubert à Meigné-le-Vicomte, Manoir de la Roche-Hubert, Noyant-Villages

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Roche-Hubert · Noyant-Villages

Visite guidée du manoir de la Roche-Hubert à Meigné-le-Vicomte, Manoir de la Roche-Hubert, Noyant-Villages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manoir de la Roche-Hubert
Adresse
21 rue des sports meigné-le vicomte
Ville
49490 Noyant-Villages
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée du manoir de la Roche-Hubert à Meigné-le-Vicomte Samedi 19 septembre, 15h00 Manoir de la Roche-Hubert Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une visite guidée des extérieurs sera proposée gratuitement entre 15h et 18h le samedi 19 septembre 2026.
Cette visite permettra de présenter l’histoire de la maison ainsi que de ses occupants, et ses particularités architecturales.

Manoir de la Roche-Hubert 21 rue des sports meigné-le vicomte Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire La partie la plus ancienne du manoir de la Roche-Hubert a été construite dans les années 1530 (partie couverte en tuiles plates). Le bâtiment a ensuite été largement agrandi
entre 1614 et 1617 par Louis de Savonnières qui a commandé la décoration de la salle du rez-de-chaussée du logis en 1645. Un parking public est disponible au niveau du 25 rue des sports.
Une visite guidée des extérieurs sera proposée gratuitement entre 15h et 18h le samedi 19 septembre 2026.

© PhGab

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