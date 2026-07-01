Visite du château du Bouchet, Château du Bouchet, Noyant-Villages
dimanche 20 septembre 2026 · Château du Bouchet · Noyant-Villages
Informations pratiques
Visite du château du Bouchet Dimanche 20 septembre, 14h00 Château du Bouchet Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite des parties classées du château : écurie, pigeonnier, anciens murs défensifs, chapelle.
Château du Bouchet Château du Bouchet 49150 Noyant-Villages Noyant-Villages Lasse Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 03 20 De la forteresse originelle du 15ème siècle, restent un grand mur défensif et trois tours. Les 18èmes et 19èmes siècles en ont fait une demeure ouverte sur un magnifique parc romantique de 30 ha. Les écuries du 17ème, classées, se visitent également.
Visite des parties classées du château : écurie, pigeonnier, anciens murs défensifs, chapelle.
©Henri d’Oysonville
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