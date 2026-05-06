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Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages mardi 4 août 2026.

Lieu : Parçay-les-Pins

Adresse : Les cèdres

Ville : 49390 Noyant-Villages

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6

Noyant-Villages

Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins
Plongez dans l’univers visuel du conte lyrique Le chant d’Orphée. Aventurez vous dans ce mythe antique et créez votre propre costume/ décors pour raconter l’histoire du poète Orphée.
Sur réservation.   .

Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Workshop around the show Le chant d?Orphée at Parçay-les-Pins

L’événement Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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