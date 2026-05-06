Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Noyant-Villages

Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins

Plongez dans l’univers visuel du conte lyrique Le chant d’Orphée. Aventurez vous dans ce mythe antique et créez votre propre costume/ décors pour raconter l’histoire du poète Orphée.

Sur réservation. .

Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Workshop around the show Le chant d?Orphée at Parçay-les-Pins

L’événement Atelier autour du spectacle Le chant d’Orphée à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert