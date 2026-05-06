Spectacle Le chant d’Orphée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages

Noyant-Villages

Spectacle Le chant d’Orphée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Spectacle Le chant d’Orphée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Il y a longtemps, très longtemps, vivait Orphée.

Le chant d’Orphée est un conte lyrique pour un public familial. Seule en scène avec sa viole de gambe, Marie-Bénédicte Souquet a choisi ses airs parmi les opéras de Monteverdi, de Gluck et de Purcell, pour chanter et raconter l’histoire d’Orphée. Orphée, qui plein de détermination part aux enfers, brave tous les interdits par amour pour son Eurydice. Le chant d’Orphée raconte l’amour, la mort, la détermination, le courage, la confiance et le doute. C’est histoire de la vie fragile.

Sur réservation, tout public à partir de 6 ans, 45min. .

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Le chant d?Orphée show at the Jules Desbois museum in Parçay-les-Pins

L’événement Spectacle Le chant d’Orphée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert