Conférence de Florian Stalder : Orphée entre mythe et réalité, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages

Conférence de Florian Stalder : Orphée entre mythe et réalité Dimanche 14 juin, 15h00 Musée Jules Desbois Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, découvrez l’exposition Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois, suivi d’une conférence animée par Florian Stalder (conservateur départemental du patrimoine de Maine-et-Loire) sur le travail de Jules Desbois et l’inspiration qu’il puise dans l’art antique et les mythes anciens.

Maître de la sculpture du corps, Jules Desbois puise ses inspirations dans les chefs-d’œuvre de l’Antiquité. Comment Jules Desbois a-t-il transposé ces influences à son Art ? Florian Stalder, nous invite à la réflexion sur l’art de Jules Desbois et revient sur l’histoire du mythe d’Orphée.

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33255710019 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-jules-desbois Au fil des 7 salles du musée, de la mythologie à la Grande Guerre, des arts décoratifs aux sculptures monumentales, une centaine de sculptures empreintes de réalisme, témoignent du remarquable talent de praticien de Jules Desbois et illustrent son sens aigu de la matière. Parcourir le musée, c’est aussi découvrir les échanges artistiques de l’artiste avec ses amis, dont le plus célèbre est Auguste Rodin.

**À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, découvrez l’exposition** _**Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois**_**, suivi d’une conférence animée par Florian Stalder (conservateur du de…

©DAMM49