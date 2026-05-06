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Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parçay-les-Pins

Adresse : Musée Jules Desbois

Ville : 49490 Noyant-Villages

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6

Noyant-Villages

Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19

Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Plongez dans l’histoire fascinante d’Orphée, cette œuvre méconnue de Jules Desbois, perdue dans les années 50 et retrouvée en 2022 au musée de Château-Gontier.
Sur réservation   .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Guided tours of the exhibition and collections at the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pins

L’événement Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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