Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages
Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages mercredi 8 juillet 2026.
Noyant-Villages
Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19
Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Plongez dans l’histoire fascinante d’Orphée, cette œuvre méconnue de Jules Desbois, perdue dans les années 50 et retrouvée en 2022 au musée de Château-Gontier.
Sur réservation .
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Guided tours of the exhibition and collections at the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pins
L’événement Visites commentées de l’exposition et des collections au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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