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Atelier Poésie de papier au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages

Atelier Poésie de papier au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Les cèdres

Adresse : 1 Place Jules Desbois

Ville : 49390 Noyant-Villages

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6

Noyant-Villages

Atelier Poésie de papier au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Atelier Poésie de papier au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
À l’aide de fil de fer et de papier, créez votre personnage et autres objets de décoration en pas à pas avec une médiatrice.
Sur réservation, à partir de 6ans.   .

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Paper poetry workshop at the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pins

L’événement Atelier Poésie de papier au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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