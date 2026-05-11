Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages
Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages vendredi 10 juillet 2026.
Noyant-Villages
Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-21 2026-09-19
Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
En 2026, le musée Jules-Desbois a le plaisir de vous présenter sa nouvelle acquisition Orphée.
Cette œuvre de jeunesse de Jules Desbois présentée en 1875 pour la première fois a été retrouvée à Château-Gontier en 2022 après avoir été déclarée perdue depuis près de 50 ans.
Abimée par le temps et les différents déplacements, l’œuvre a aujourd’hui besoin de nombreuses interventions pour lui rendre son intégrité et sa beauté première.
Venez assister à un temps de restauration en public et rencontrez Marie Gouret pour découvrir le métier de restaurateur et en savoir plus sur l’œuvre de Jules-Desbois. .
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Restoration of works of art open to the public at the Jules Desbois museum in Parçay-les-Pins
L’événement Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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