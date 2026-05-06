4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Noyant-Villages

4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Profitez de la galerie des visiteurs en autonomie ou avec une médiatrice et laissez votre âme d’artiste s’exprimer : modelage, dessin et sculpture sur savon sont autant de techniques à venir découvrir en famille. 1 atelier par quinzaine de juillet à aout, sans reservation sur les horaires d’ouverture du musée. .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

4 workshops in the visitors’ gallery at the Jules Desbois museum in Parçay-les-Pins

L’événement 4 ateliers dans la galerie des visiteurs au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert