Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Parçay-les-Pins

Adresse : Musée Jules Desbois

Ville : 49490 Noyant-Villages

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6

Noyant-Villages

Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Déambulation contée et commentée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Profitez d’une visite à deux voix en compagnie d’une médiatrice et de la conteuse Claire Guillermin. Découvrez le travail de Jules Desbois et laissez vous porter par les histoires fascinantes des personnages mythologiques représentés par l’artiste. Une déambulation hors du commun pour découvrir l’œuvre de Jules Desbois.
Sur réservation.   .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pins

L’événement Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

À voir aussi à Noyant-Villages (Maine-et-Loire)