Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages
Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages mercredi 22 juillet 2026.
Noyant-Villages
Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Déambulation contée et commentée au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Profitez d’une visite à deux voix en compagnie d’une médiatrice et de la conteuse Claire Guillermin. Découvrez le travail de Jules Desbois et laissez vous porter par les histoires fascinantes des personnages mythologiques représentés par l’artiste. Une déambulation hors du commun pour découvrir l’œuvre de Jules Desbois.
Sur réservation. .
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Guided tour of the Jules Desbois Museum in Parçay-les-Pins
L’événement Déambulation contée et commentée avec Claire Guillermin au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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