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Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages

Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Les cèdres

Adresse : 1 Place Jules Desbois

Ville : 49390 Noyant-Villages

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6

Noyant-Villages

Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05

Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
En compagnie de Sylvie Bertrand, découvrez la jesmonite. Cette technique, à partir de poudre de gypse et de résine, permet de fabriquer divers objets décoratifs ou utilitaires. Vous repartirez avec un vide-poche personnalisé.
Sur reservation, à partir de 6ans.   .

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Jesmonite discovery workshop at the Jules Desbois museum in Parçay-les-Pins

L’événement Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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