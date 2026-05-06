Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Les cèdres Noyant-Villages

Noyant-Villages

Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

En compagnie de Sylvie Bertrand, découvrez la jesmonite. Cette technique, à partir de poudre de gypse et de résine, permet de fabriquer divers objets décoratifs ou utilitaires. Vous repartirez avec un vide-poche personnalisé.

Sur reservation, à partir de 6ans. .

Les cèdres 1 Place Jules Desbois Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Jesmonite discovery workshop at the Jules Desbois museum in Parçay-les-Pins

L’événement Atelier découverte de la jesmonite au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert