Soirée musicale et festive à Neuilly-sur-Seine, Parvis Hôtel de Ville, Neuilly-sur-Seine

Soirée musicale et festive à Neuilly-sur-Seine Dimanche 21 juin, 17h00 Parvis Hôtel de Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Venez jouer, danser et chanter en famille et entre amis sous les fanions et guirlandes lumineuses du parvis de l’Hôtel de Ville !

Au programme

De 17h à 19h : de l’Hôtel de Ville au square Jean Mermoz, suivez en déambulation la fanfare Casse Noisette !

: de l’Hôtel de Ville au square Jean Mermoz, suivez en déambulation la ! De 19h à 22h30 : le parvis de l’Hôtel de Ville s’animera avec Show Time, un concert qui reprend les plus grands tubes de la pop de Bruno Mars, à Britney Spears, en passant par Michael Jackson et Céline Dion.

Tout au long de la soirée, des jeux en bois en version XXL (baby foots, mikados, puissance 4, etc.) et des ateliers seront proposés pour les petits et les grands !

Venez nombreux pour partager un moment musical et festif au cœur de Neuilly-sur-Seine !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Ville.

Parvis Hôtel de Ville 96 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.neuillysurseine.fr/agenda/fete-de-la-musique-0 »}]

Venez jouer, danser et chanter en famille et entre amis sous les fanions et guirlandes lumineuses du parvis de l’Hôtel de Ville !

© DR