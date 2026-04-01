Soirée musicale Café du Centre Eygalières
Soirée musicale Café du Centre Eygalières samedi 18 avril 2026.
Eygalières
Soirée musicale
Samedi 18 avril 2026 de 19h30 à 23h30. Café du Centre 62 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Profitez d’une soirée musicale dans le charmant village d’Eygalières !Enfants
Le Café du Centre à Eygalières vous propose une soirée musicale pour célébrer le lancement officiel de la saison estivale et l’arrivée des beaux jours !
Convivialité, découverte et bonne ambiance seront au rendez-vous avec le groupe live Camissa Trio !
Sans réservation .
Café du Centre 62 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 85 26 lecentre.eygalieres@gmail.com
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English :
Come and enjoy an evening of music in the charming village of Eygalières!
L’événement Soirée musicale Eygalières a été mis à jour le 2026-04-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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