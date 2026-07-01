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Soirée musicale & food truck, Parc de l’ancien château, Cruviers-Lascours

mardi 28 juillet 2026 · Parc de l'ancien château · Cruviers-Lascours

Soirée musicale & food truck, Parc de l’ancien château, Cruviers-Lascours

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Parc de l'ancien château
Adresse
Mairie, 30360 Cruviers-Lascours
Ville
30360 Cruviers-Lascours
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée musicale & food truck Mardi 28 juillet, 19h00 Parc de l’ancien château Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Parc de l’ancien château Mairie, 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie
Musique, gourmandise et bonne humeur au rendez-vous ! Venez vibrer au son des artistes et savourer les meilleures spécialités des food trucks.

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