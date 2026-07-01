Soirée Musique Live à Mesples Mesples
samedi 11 juillet 2026 · Mesples
Informations pratiques
Mesples
Soirée Musique Live à Mesples
Mesples Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Petite Auberge de Mesples organise sa soirée Musique Live avec le groupe Axses composé de Jean-Pierre Chauvet et Cendrine !
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Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05
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English :
La Petite Auberge de Mesples is hosting its Live Music Night featuring the band Axses, made up of Jean-Pierre Chauvet and Cendrine!
L’événement Soirée Musique Live à Mesples Mesples a été mis à jour le 2026-07-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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