Informations pratiques

Mesples

Soirée Musique Live à Mesples

Mesples Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Petite Auberge de Mesples organise sa soirée Musique Live avec le groupe Axses composé de Jean-Pierre Chauvet et Cendrine !

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Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05

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English :

La Petite Auberge de Mesples is hosting its Live Music Night featuring the band Axses, made up of Jean-Pierre Chauvet and Cendrine!

L’événement Soirée Musique Live à Mesples Mesples a été mis à jour le 2026-07-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ