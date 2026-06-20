Venterol

Soirée musique

Novézan Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Soirée musique à Novézan, sur la commune de Venterol. 19h Cigales Singers dans l’église et 20h Irish Band of the Bridge. Restauration maison sur place.

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Novézan Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 97 94 avam.venterol@gmail.com

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English :

Music Night in Novzan, in the town of Venterol. 7:00 p.m. Cigales Singers in the church, and 8:00 p.m. Irish Band of the Bridge. Homemade food available on site.

L’événement Soirée musique Venterol a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale