Soirée musique Venterol
Soirée musique Venterol dimanche 5 juillet 2026.
Venterol
Soirée musique
Novézan Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Soirée musique à Novézan, sur la commune de Venterol. 19h Cigales Singers dans l’église et 20h Irish Band of the Bridge. Restauration maison sur place.
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Novézan Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 97 94 avam.venterol@gmail.com
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English :
Music Night in Novzan, in the town of Venterol. 7:00 p.m. Cigales Singers in the church, and 8:00 p.m. Irish Band of the Bridge. Homemade food available on site.
L’événement Soirée musique Venterol a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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