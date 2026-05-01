Soirée Neil Young Montaulieu
Soirée Neil Young Montaulieu samedi 16 mai 2026.
Montaulieu
Soirée Neil Young
Salle communale Montaulieu Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert du répertoire de Neil Young (adapté en français) suivi d’un film documentaire, Les raisons de la colère consacré à l’univers musical et engagé de Neil Young.
.
Salle communale Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 23 26 33 monteolivo26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert of Neil Young’s repertoire (adapted in French) followed by a documentary film, Les raisons de la colère , devoted to Neil Young’s musical and committed universe.
L’événement Soirée Neil Young Montaulieu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale