Montaulieu

Soirée Neil Young

Salle communale Montaulieu Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert du répertoire de Neil Young (adapté en français) suivi d’un film documentaire, Les raisons de la colère consacré à l’univers musical et engagé de Neil Young.

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Salle communale Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 23 26 33 monteolivo26@gmail.com

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English :

Concert of Neil Young’s repertoire (adapted in French) followed by a documentary film, Les raisons de la colère , devoted to Neil Young’s musical and committed universe.

L’événement Soirée Neil Young Montaulieu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale