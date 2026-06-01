Soirée observation de la lune On the Moon Again à Chenaud Parcoul-Chenaud dimanche 21 juin 2026.

Parcoul-Chenaud

Soirée observation de la lune On the Moon Again à Chenaud

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de l’événement On the Moon again , l’Observatoire de Chenaud invite petits et grands à venir admirer la Lune avec les télescopes du club La Voie Lactée et de ses adhérents. A partir de 22h, à côté de la salle des fêtes Georges Brassens.

Gratuit.

Renseignements 06.80.24.55.53

Dans le cadre de l’événement On the Moon again , l’Observatoire de Chenaud invite petits et grands à venir admirer la Lune avec les télescopes du club La Voie Lactée et de ses adhérents. A partir de 22h, à côté de la salle des fêtes Georges Brassens. Gratuit

Renseignements 06.80.24.55.53 .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 55 53 lvl.chenaud2@sfr.fr

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English : Soirée observation de la lune On the Moon Again à Chenaud

As part of the On the Moon Again event, the Chenaud Observatory invites people of all ages to come admire the Moon through the telescopes of the La Voie Lactée club and its members. Starting at 10 p.m., next to the Georges Brassens community hall.

Free admission.

For more information: 06.80.24.55.53

L’événement Soirée observation de la lune On the Moon Again à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne