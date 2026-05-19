Soirée om’lette frites crêpes et concerts Les Grands-Chézeaux
Soirée om’lette frites crêpes et concerts Les Grands-Chézeaux mardi 4 août 2026.
Les Grands-Chézeaux
Soirée om’lette frites crêpes et concerts
Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 23:59:00
Date(s) :
2026-08-04
Les pieds dans l’herbe vous pourrez profiter de multiples jeux en bois, et si vous avez réservé om’lette frites maison accompagnée de verdure. Pour le dessert vous aurez le choix entre crêpes et gâteaux. A 20h30, le multi instrumentiste talentueux, Nicolas Moro explorera le rock’n roll, le blues, le jazz, le country ou le ragtime. Humour léger omniprésent, à découvrir absolument. A 22h, Morte SWAMP, que l’on pourrait traduire par dead marécage nous interprètera des chansons d’outre-atlantique d’auteurs engagés tel Woody Guthrie, mais aussi des standards cajun, des country tendance Johnny cash et des murder ballads. Sur’ment suivi d’un dj set… .
Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 30 05 45 spirulinelimousine@gmail.com
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English : Soirée om’lette frites crêpes et concerts
L’événement Soirée om’lette frites crêpes et concerts Les Grands-Chézeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin
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