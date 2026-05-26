Soirée Open Air Back to the 70’s IBOS Ibos

Ibos

Soirée Open Air Back to the 70’s

IBOS 23 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 01:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Le Lien fait sa grande soirée Open Air Seventies !

On remonte le temps et on transforme la terrasse du Lien en village free people le temps d’une soirée !

Prêts pour du groove, du funk, du flower power et de la bonne humeur ?

AU PROGRAMME

18h Opening Village Free People avec les pépites de l’épicerie Chez Aurore

18h30 Blind Test culte années 70-75 (ABBA, Bee Gees, Mike Brant…)

20h à 01h DJ Sets

LE VILLAGE FREE PEOPLE Terrain de pétanque et Mölkky, photobooth Studio 74 (prix libre), buvette et food truck tout au long de la soirée.

Sortez les pattes d’eph et les accessoires qui brillent, on s’occupe du reste. On vous attend nombreux et nombreuses !

(Événement en extérieur)

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IBOS 23 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 52 06 67 00 bonjour@lelien-py.com

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English :

Open Air Seventies at Le Lien!

We’re going back in time and transforming Le Lien’s terrace into a free people’s village for one night!

Ready for groove, funk, flower power and good cheer?

ON THE PROGRAM

18h ? Opening Village Free People with nuggets from the Chez Aurore grocery store

18h30 ? 70s-75s Blind Test (ABBA, Bee Gees, Mike Brant?)

8pm to 1am ? DJ Sets

FREE PEOPLE’S VILLAGE: Petanque and Mölkky pitch, Studio 74 photobooth (free), refreshment bar and food truck throughout the evening.

Get out your shiny accessories, we’ll take care of the rest. We look forward to seeing you there!

(Outdoor event)

L’événement Soirée Open Air Back to the 70’s Ibos a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65