Concert celtique de Bécaflor à L’Oasienne de Lissac-et-Mouret Figeac

Concert Loona Blue et Phil Wake à l’Oasienne de Lissac-et-Mouret

7 chemin des Noyers Figeac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Oasienne accueille un concert live avec Loona Blue et Phil Wake autour d’un répertoire folk, jazz et blues

L’Oasienne accueille un concert live avec Loona Blue et Phil Wake autour d’un répertoire folk, jazz et blues. Les deux artistes proposent une soirée musicale conviviale dans un cadre intimiste, mêlant voix et guitare. Le public pourra profiter d’une ambiance chaleureuse associée à une cuisine maison.

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7 chemin des Noyers Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 60 49 44 20 contact@oasienne.com

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English :

L?Oasienne hosts a live concert with Loona Blue and Phil Wake featuring a folk, jazz and blues repertoire

L’événement Concert Loona Blue et Phil Wake à l’Oasienne de Lissac-et-Mouret Figeac a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Figeac