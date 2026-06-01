Soirée paëlla avec retransmission du match France Sénégal. Club House Tennis Club Pineuilh Pineuilh
Soirée paëlla avec retransmission du match France Sénégal. Club House Tennis Club Pineuilh Pineuilh mardi 16 juin 2026.
Pineuilh
Soirée paëlla avec retransmission du match France Sénégal.
Club House Tennis Club Pineuilh 31 rue de la Plaine des sports Pineuilh Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Soirée Paëlla organisée par le Tennis Club de Pineuilh avec retransmission du match France Sénégal à partir de 19h.
Emmenez vos couverts!
La soirée se déroule au 31 rue de la Plaine des sports à Pineuilh au Club House du Club.
Inscriptions au 06 02 29 45 97 .
Club House Tennis Club Pineuilh 31 rue de la Plaine des sports Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 29 45 97
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English : Soirée paëlla avec retransmission du match France Sénégal.
L’événement Soirée paëlla avec retransmission du match France Sénégal. Pineuilh a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen
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